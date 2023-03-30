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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области ищут пропавшего 39-летнего мужчину

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области просит помочь в поисках пропавшего 39-летнего мужчины.

Александр Васильевич Ноздрюхин пропал в посёлке Зелёный, Моршанского района Тамбовской области. Может находиться в Рязани и Рязанской области.

С 28 марта 2023 года сведений о его местонахождении нет.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: коричневая дублёнка, серый свитер, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, чёрная шапка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Водителей, проезжающих по трассе Моршанск – Тамбов, просят обращать внимание на движущихся по обочине мужчин.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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