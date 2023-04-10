В Рязанской области иномарка въехала в забор возле кафе

В селе Путятино Hyundai врезался в забор возле кафе «Домашняя кухня». Подробности инцидента приводит издательство «Пресса».

ДТП произошло в центре Путятино 9 апреля в 14:30. Сотрудники отдела Госавтоинспекции Шацкой полиции сообщили, что на 311-м километре трассы М5 водитель из Пензы на Volkswagen потерял управление. Его автомобиль задел по касательной Hyundai Solaris, на котором водитель из Подмосковья ехал в сторону Рязани.

После столкновения Hyundai врезался в забор у кафе «Домашняя кухня».

Люди не пострадали, машины получили механические повреждения.