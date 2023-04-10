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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области иномарка въехала в забор возле кафе

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Источник: Издательство "Пресса"

В селе Путятино Hyundai врезался в забор возле кафе «Домашняя кухня». Подробности инцидента приводит издательство «Пресса».

ДТП произошло в центре Путятино 9 апреля в 14:30. Сотрудники отдела Госавтоинспекции Шацкой полиции сообщили, что на 311-м километре трассы М5 водитель из Пензы на Volkswagen потерял управление. Его автомобиль задел по касательной Hyundai Solaris, на котором водитель из Подмосковья ехал в сторону Рязани.

После столкновения Hyundai врезался в забор у кафе «Домашняя кухня».

Люди не пострадали, машины получили механические повреждения.

В Рязанской области иномарка въехала в забор возле кафе
В Рязанской области иномарка въехала в забор возле кафе
В Рязанской области иномарка въехала в забор возле кафе
В Рязанской области иномарка въехала в забор возле кафе

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