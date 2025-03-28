В Рязанской области хотят открыть православный творческий лагерь имени Сергея Есенина

В деревне Аксёново Рыбновского района может появиться православный творческий лагерь имени Сергея Есенина. Вопрос его создания обсуждался на встрече с руководителем правового управления Московской Патриархии, игуменией Ксенией. Подробности сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Лагерь планируют разместить на берегу Оки, неподалёку от мест, где родился и вырос поэт. Одновременно в нём смогут отдыхать до 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Для участников подготовят тематические мастер-классы, лекции и творческие конкурсы.

Ранее в Аксёново уже работал православный лагерь «Державный», однако в 2016 году он был закрыт. Сейчас рассматривается возможность восстановления инфраструктуры. В планах — благоустройство территории, обновление мест размещения, ремонт церкви равноапостольной княгини Ольги, а также строительство культурно-досугового центра и конюшни.

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По словам губернатора, развитию лагеря и района в целом пока мешают ограничительные регламенты «Есенинской Руси», распространяющиеся на территорию 46 тысяч гектаров. Ведётся работа по пересмотру этих норм. Ожидается, что к лету при участии специалистов федерального уровня удастся найти решение, которое позволит реализовать проект, сохранив при этом природное наследие края.