В Рязанской области глава сельского поселения предстанет перед судом за служебный подлог

Касимовский МСО завершил расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из муниципальных образований Рязанской области о служебном подлоге.

Следователи установили, что обвиняемый внёс в табели учёта отработанного времени осуждённого заведомо ложные сведения о якобы выполнении им обязательных работ в количестве 200 часов.

Фактически это позволило осуждённому не отбывать назначенное судом наказание.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ по Рязанской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд.