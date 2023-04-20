spot_img
Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области глава сельского поселения предстанет перед судом за служебный подлог

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Касимовский МСО завершил расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из муниципальных образований Рязанской области о служебном подлоге.

Следователи установили, что обвиняемый внёс в табели учёта отработанного времени осуждённого заведомо ложные сведения о якобы выполнении им обязательных работ в количестве 200 часов.

Фактически это позволило осуждённому не отбывать назначенное судом наказание.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ по Рязанской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации