В Рязанской области ГИБДД проводит рейды по мотоциклам

Рязанская Госавтоинспекция в среду, 4 октября, проводит рейды по мотоциклам. Об этом информирует регионального Управление МВД.

Автоинспекторы будут проверять водителей мотоциклов и пресекать нарушения ПДД с их стороны.

В полиции напомнили рязанцам, что во время поездок на мотоциклах нужно использовать защитную амуницию и соблюдать скоростной режим. Также важно соблюдать требования по регистрации ТС, своевременно обслуживать транспорт.

Кроме того, водителям мотоциклов необходимо включать фары вне зависимости от времени суток.