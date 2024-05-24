Пятница, 24 мая, 2024

В Рязанской области ГИБДД проводит комплексные мероприятия

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: УМВД Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Рязанской области проводят сегодня комплексное мероприятие «Встречная полоса», направленное на предотвращение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрено лишение прав на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить комплексные мероприятия «Чистые стекла». В рамках акции выявляются автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За нарушение тонировки предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За короткое время проведения мероприятия уже выявлено более 20 подобных случаев, водители привлечены к ответственности.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

«М5 Молл» пригласил рязанцев на аниме-пати 

В Госдуме призвали принять меры по защите русского языка

У жительницы Касимова украли золото на 130 тысяч рублей

Бузова упрекнула Даву в трусости после расставания в шоу «Сокровища императора»

Артист из Рязани появится в эфире Первого канала

Самый рейтинговый латиноамериканский сериал «Новая жизнь Анны» покажут в России

В Херсонской области с помощью рязанцев завершается ремонт дома культуры

В Рязани победителям шахматного турнира вручили путёвки в «Артек»

Шоу «Светлаков+» стартует на ТНТ уже сегодня 

Названы признаки превращения человека в «душнилу»

В Рязани могут объединить ОКБ и перинатальный центр

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

Новости Рязани
Состязания проходили в 11 дисциплинах: легкоатлетическая эстафета на 100 и 400 метров, 500 метров и 1 километр, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, перетягивание каната, гиря, ядро, бильярд и пулевая стрельба.

«М5 Молл» пригласил рязанцев на аниме-пати 

Новости Рязани
25 мая на три часа площадка «М5 Молл» будет отдана всем тем, кто любит японское аниме. Мультяшная вечеринка в центре начнётся в 14:00

В Госдуме призвали принять меры по защите русского языка

Новости мира
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает внести изменения в закон «О государственном языке»

У жительницы Касимова украли золото на 130 тысяч рублей

Новости Касимова
Полицейские нашли свидетелей, которые видели незнакомку, ходящую между дворов.

Бузова упрекнула Даву в трусости после расставания в шоу «Сокровища императора»

Новости мира
Ведущая снова высказала Давиду Манукяну все, что она о нем думает.