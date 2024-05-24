В Рязанской области ГИБДД проводит комплексные мероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции в Рязанской области проводят сегодня комплексное мероприятие «Встречная полоса», направленное на предотвращение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрено лишение прав на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить комплексные мероприятия «Чистые стекла». В рамках акции выявляются автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За нарушение тонировки предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За короткое время проведения мероприятия уже выявлено более 20 подобных случаев, водители привлечены к ответственности.