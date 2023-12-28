Четверг, 28 декабря, 2023
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В Рязанской области ежедневно используют банковские карты более миллиона раз

7info
Изображение от Freepik
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За 9 месяцев 2023 года в Рязанской области держатели платежных карт совершили более 398 млн операций на 783,6 млрд рублей. Объем операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 30%. Всего в Рязанской области выпущено около 2,6 млн платёжных карт.

Этому способствует и развитая инфраструктура: на начало октября в области карты обслуживала 31,5 тысяча устройств — терминалы и банкоматы. Терминалы активно использует в работе рязанский бизнес: в январе–сентябре рязанцы расплатились картами в торгово-сервисных предприятиях 157 млн раз, по сравнению с тем же периодом 2022 года показатель вырос на 7%. Сумма среднего чека продолжает снижаться: по итогам 9 месяцев этого года он составил 618 рублей. Это говорит о том, что даже для оплаты небольшой покупки потребители предпочитают использовать карты.

«Развитие финансовых технологий поддерживает популярность безналичных платежей, — считает заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин. — Банки все время совершенствуют мобильные приложения, бизнес в борьбе за клиента старается предложить все возможные способы оплаты, включая бесконтактные. И потребители привыкли к быстрому и удобному инструменту».

Лишь в трех случаях из ста потребители предпочитали снять наличные: за 9 месяцев в области этой услугой воспользовались 13,3 млн раз. В среднем за раз рязанцы снимали 13 тысяч рублей.

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