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В Рязанской области двух иностранцев осудили за организацию незаконной миграции

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/sudpress62

Вступил в силу приговор Рыбновского районного суда Рязанской области, вынесенный по делу двух уроженцев Центральной Азии, причастных к организации незаконного пребывания мигрантов в России.

По данным следствия, члены преступной группы через Интернет покупали поддельные документы: паспорта одной из стран СНГ, миграционные карты и уведомления о прибытии. Фальшивые бумаги использовались для трудоустройства мигрантов, создавая видимость их легального нахождения в стране. Заключались фиктивные трудовые договоры, что позволяло мигрантам формально оставаться на территории России.

Схема была разоблачена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Против злоумышленников возбудили дело по обвинению в организации незаконной миграции и изготовлении фальшивых документов (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 и ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Суд приговорил одного участника группы к 1 году 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима,  второго — к 2 годам условно с испытательным сроком в 1 год. По окончании наказания обоих депортируют и закроют въезд в Россию на 50 лет.

Что касается иностранцев, воспользовавшихся услугами этой группы, им сократили сроки пребывания в России, после чего они будут депортированы на родину.

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