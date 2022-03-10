В Рязанской области дан старт масштабному проекту «Год здоровья НКО»

9 марта в Доме общественных организаций состоялась презентация масштабного межведомственного проекта «Год здоровья НКО», который реализуется в Рязанской области впервые. От имени Губернатора Николая Любимова участников приветствовала первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова.

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Обращаясь к участникам, Анна Рослякова подчеркнула, что одной из главных задач проекта является профилактика заболеваний и приобретение навыков здорового образа жизни, что по замыслу инициаторов должно привести к увеличению продолжительности жизни и трудового долголетия.

– Сохранение жизни и здоровья людей – самое главное, ради чего работаем, – отметила первый зампред Правительства области. – Этот проект предложен сенатором РФ Ириной Петиной. Его поддержали министерство здравоохранения и министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, а также региональный «Центр общественного здоровья, медпрофилактики и информационных технологий». Такое межведомственное взаимодействие позволит прекрасно все организовать. При этом мы приветствуем инициативы «снизу», в том числе местные инициативы, всячески им будем помогать. Сейчас как никогда нужно объединяться.

Министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина проинформировала о том, что такой проект реализуется впервые. В течение года представители НКО примут участие более чем в 70 мероприятиях, направленных на укрепление здоровья.

– Будут организованы профилактические осмотры, встречи со специалистами, интерактивные беседы и тренинги. Также у участников проекта будет возможность пообщаться с главными внештатными специалистами Минздрава Рязанской области, получить рекомендации по профилактике заболеваний и при необходимости пройти обследование в медучреждениях Рязани, а также получить рекомендации по лечению, – подчеркнула Жанна Фомина.

В ходе обсуждения свои рекомендации озвучили представители общественных организаций, в том числе предложили создавать видеоверсии тренингов и мастер-классов, чтобы Год здоровья коснулся максимального количества жителей области.