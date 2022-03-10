В Рязанской области дан старт масштабному проекту «Год здоровья НКО»

9 марта в Доме общественных организаций состоялась презентация масштабного межведомственного проекта «Год здоровья НКО», который реализуется в Рязанской области впервые. От имени Губернатора Николая Любимова участников приветствовала первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова.
Обращаясь к участникам, Анна Рослякова подчеркнула, что одной из главных задач проекта является профилактика заболеваний и приобретение навыков здорового образа жизни, что по замыслу инициаторов должно привести к увеличению продолжительности жизни и трудового долголетия.
Министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина проинформировала о том, что такой проект реализуется впервые. В течение года представители НКО примут участие более чем в 70 мероприятиях, направленных на укрепление здоровья.
В ходе обсуждения свои рекомендации озвучили представители общественных организаций, в том числе предложили создавать видеоверсии тренингов и мастер-классов, чтобы Год здоровья коснулся максимального количества жителей области.