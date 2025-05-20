В Рязанской области цифровизируют процессы погребения и похоронного дела

Рязанская область вошла в состав пилотных регионов, реализующих проект цифровой платформы «Управление захоронениями». Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».
С помощью платформы предполагается цифровизировать процессы, связанные с погребением и похоронным делом. Граждане получат возможность оформлять услуги на едином портале госуслуг, сроки рассмотрения заявлений должны быть максимально сокращены. Также одной из задач проекта является обеспечение минимальной стоимости услуг.
В министерстве ТЭК и ЖКХ состоялось заседание рабочей группы, на котором определен план мероприятий по реализации проекта.
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