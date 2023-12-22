В Рязанской области будет продолжено развитие высокотехнологичной помощи

Главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов подвел предварительные итоги работы медучреждения в 2023 году. Он отметил, что уходящий год был очень насыщенным: укреплялась материально-техническая база первичного звена, активно развивалась трехуровневая система реабилитации, обновлялось оборудование, велась целенаправленная работа по привлечению специалистов как высшего, так и среднего звена. Все эти мероприятия удалось выполнить при поддержке национального проекта «Здравоохранение».

Особое внимание Александр Данилов акцентировал на вопросах развития высокотехнологичной помощи, освоении инновационных методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«В этом году по региональной программе борьбы с ССЗ приобретено новое оборудование — система для электрофизиологического исследования и проведения радиочастотной абляции. Это позволяет эффективно лечить нарушения сердечного ритма», — рассказал главный врач Рязанского областного кардиодиспансера.

По словам Александра Данилова, раньше в год около 300-400 рязанских пациентов с подобными проблемами направлялись в федеральные клиники. Сейчас они получают необходимую высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы региона.

«Уже проведено около 25 операций. Их количество будем наращивать, на следующий год запланировано порядка 150 таких хирургических вмешательств. Начали с простых нарушений ритма, далее перейдем к более тяжелым. Развитие высокотехнологичной помощи будем продолжать», — отмечает Александр Данилов.

В этом году также впервые в регионе специалистами диспансера поставлены два аппарата ресинхронизирующей терапии. СRT — очень тонкая и сложная операция. Этот современный малоинвазивный метод используется для лечения хронической сердечной недостаточности.

«Очень важная тема для Рязанской области. Дело в том, что в федеральных клиниках квоты на такого рода операции ограничены, и жители регионов, практически, туда не попадают. Мы поставили уже два аппарата, оба дали положительный эффект. Эту работу также будем продолжать», — подчеркивает Александр Данилов.