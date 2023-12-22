В Рязанской области будет продолжено развитие высокотехнологичной помощи

Главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов подвел предварительные итоги работы медучреждения в 2023 году. Он отметил, что уходящий год был очень насыщенным: укреплялась материально-техническая база первичного звена, активно развивалась трехуровневая система реабилитации, обновлялось оборудование, велась целенаправленная работа по привлечению специалистов как высшего, так и среднего звена. Все эти мероприятия удалось выполнить при поддержке национального проекта «Здравоохранение».
Особое внимание Александр Данилов акцентировал на вопросах развития высокотехнологичной помощи, освоении инновационных методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
По словам Александра Данилова, раньше в год около 300-400 рязанских пациентов с подобными проблемами направлялись в федеральные клиники. Сейчас они получают необходимую высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы региона.
В этом году также впервые в регионе специалистами диспансера поставлены два аппарата ресинхронизирующей терапии. СRT — очень тонкая и сложная операция. Этот современный малоинвазивный метод используется для лечения хронической сердечной недостаточности.