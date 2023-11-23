Четверг, 23 ноября, 2023
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В Рязанской области автобус потерял колесо на трассе

7info

Ночью в Ряжском районе Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции оказали экстренную помощь водителям и пассажирам автобуса, потерявшего колесо. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ЧП случилось на 300-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». Сообщение экипажу ДПС от дежурного поступило в 03.30. Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место.

Выяснилось, что у ехавшего автобуса с 56 пассажирами во время движения открутилась ступица и отлетело заднее колесо. Водитель был вынужден остановиться на трассе с включённой аварийкой.

С помощью погрузчика организации, обслуживающей дорогу, неисправный автобус отвезли на территорию АЗС. За пассажирами прибыло другое транспортное средство.

Водители и пассажиры поблагодарили сотрудников ДПС за помощь.

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