В Рязанской области арендатор возместит ущерб от незаконной рубки леса

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что арендатор лесного участка не выполнил свои обязательства по охране территории. В результате в Пронском участковом лесничестве ГКУ РО «Рязанское лесничество» произошла незаконная вырубка деревьев.

Ущерб, нанесённый государственному лесному фонду, составил более 30 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор обратился в суд, чтобы взыскать эту сумму с арендатора. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал арендатора полностью возместить ущерб.