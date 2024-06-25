Вторник, 25 июня, 2024

В Рязанской области арендатор возместит ущерб от незаконной рубки леса

Автор: 7info

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что арендатор лесного участка не выполнил свои обязательства по охране территории. В результате в Пронском участковом лесничестве ГКУ РО «Рязанское лесничество» произошла незаконная вырубка деревьев.

Ущерб, нанесённый государственному лесному фонду, составил более 30 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор обратился в суд, чтобы взыскать эту сумму с арендатора. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал арендатора полностью возместить ущерб.

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