spot_img
Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области 72-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Шиловском районе 31 марта произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около полудня на 288-м километре трассы М5 Урал. За рулём грузовика Scania находился 72-летний водитель. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя.

В результате происшествия водитель Scania погиб.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В Рязанской области 72-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков
В Рязанской области 72-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков
В Рязанской области 72-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации