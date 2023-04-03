В Рязанской области 72-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков

В Шиловском районе 31 марта произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около полудня на 288-м километре трассы М5 Урал. За рулём грузовика Scania находился 72-летний водитель. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя.

В результате происшествия водитель Scania погиб.

Обстоятельства случившегося выясняются.