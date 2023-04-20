В Рязанской области 71 человек подал заявки на вступление в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

За два года Почта России направила добровольцам 18 785 наборов для сбора биообразцов. Совместный проект компании с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года.

География проекта охватывает всю Россию. В нем участвуют жители самых отдалённых регионов, малых городов и посёлков.

«Важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны. Этот проект – большая удача для регистра и, несомненно, один из самых ярких примеров социальной ответственности компании. Почта России адаптировала под него логистические процессы и сервисы, берет на себя все затраты по пересылке образцов, сотрудники участвуют в донорских акциях и других мероприятиях регистра», – отметила Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ, координатор программы «Русфонд.Регистр».

Больше всего добровольцев, направивших заявки на вступление в регистр, живет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.

Средний возраст участников, которые направили биоматериал по почте, – 33 года, из них 77% женщин и 23% мужчин.

Почта России, Русфонд и Национальный РДКМ запустили совместный проект по развитию донорства костного мозга в июле 2021 года. Чтобы стать потенциальным донором, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, бланками соглашения о вступлении в регистр, анкеты о состоянии здоровья, а также согласий на обработку и передачу персональных данных. Мазки с внутренней стороны обеих щёк можно взять самостоятельно, без медицинского работника. Палочки и заполненные документы нужно отправить в Казань – специалисты лаборатории регистра в Казанском (Приволжском) федеральном университете проведут типирование и определят генотип добровольца. Эта процедура занимает до шести месяцев, после чего данные попадают в информационную систему Национального РДКМ, а потенциальный донор получает уведомление по электронной почте. Пересылка конвертов с палочками и биоматериалом и типирование бесплатны для добровольцев. Обезличенные данные доноров Национального РДКМ также есть в Федеральном регистре РФ и базе Всемирной ассоциации доноров костного мозга (WMDA).

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