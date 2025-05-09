В Рязанской области 7 мая горел жилой дом

В Рязанской области 7 мая горел дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В 19:48 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Панферово Рязанского района. В тушении участвовали 15 человек, 4 единицы техники. Повреждён дом на площади 300 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.
Всего за сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 5 пожаров, из них 4 загорания травы и мусора.
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