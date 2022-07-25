Татьяна Проводина

В Рязанской области 26 июля ожидаются дожди и жара до 31 градуса

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В Рязанской области 26 июля ожидаются дожди и жара до 31 градуса.

Завтра в регионе синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах грозу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Ветер будет северной четверти, от 3 до 8 м/с.

Ночная температура от 14 до 19 градусов, дневная — от 26 до 31 градуса.

Ранее для жителей Рязанского региона выпустили метеопредупреждение из-за грозы, ливня и порывистого ветра. Предупреждение действует до конца суток 25 июля.

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