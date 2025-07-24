В Рязанской области 25 июля ожидается жара до +31°C

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 25 июля в Рязанской области местами ожидается жара до +30…+31°C. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном на сайте регионального ГУ МЧС России.

Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на солнце и пить больше воды.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Также работает Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 20-24-90.