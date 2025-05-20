В Рязанской области 21 мая местами ожидаются грозы. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
Температура воздуха по области ночью от +4°С до +9°С, днём от +17°С до +22°С. Ветер западной четверти, 6-11 м/с, при грозе местами порывы 12-17 м/с.
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