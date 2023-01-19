В Рязанской области 2022 год обошёлся без происшествий с несовершеннолетними на железной дороге

В 2022 году в границах МЖД в Рязанской области не зафиксировано ни одного происшествия с несовершеннолетними.

Во многом это результат комплексной работы, проводимой железнодорожниками каждый год. В учебных заведениях прошли беседы и лекции о правилах нахождения на объектах ж/д транспорта с участием почти 2,5 тысяч школьников.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции организовано около 500 рейдов, задержано более 1200 нарушителей, 929 человек привлечены к административной ответственности.

Выполнен ремонт 31 пешеходного перехода — заменили резинокордовое покрытие и настилы, обновили асфальтовое покрытие и разметку. Установили 118 знаков по безопасности, от кустарника освободили 6 гектаров полосы отвода в местах переходов и недостаточной видимости.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре и переходить пути только в установленных местах.