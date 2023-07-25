В Рязанской области 19 человек заразились клещевым боррелиозом в 2023 году

В 2023 году в Рязанской области зарегистрировано 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
На минувшей неделе с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 104 рязанца, 36 пострадавших — дети.
Больше всего случаев нападения клещей зарегистрировано в Рязанском, Рыбновском, Скопинском, Шиловском, Клепиковском, Спасском, Кораблинском, Старожиловском районах, в городе Рязани.
Клещевой энцефалит исследователи не выявляли, 15,4% клещей заражены возбудителями иксодового клещевого боррелиоза.