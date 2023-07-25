В Рязанской области 19 человек заразились клещевым боррелиозом в 2023 году

Дядя 14-летней девочки, чьи родители которой погибли во время теракта на Крымском мосту, рассказал КП о ее реакции на случившееся. По его словам, ребенка недавно выписали из больницы, она чувствует себя лучше. «Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое...