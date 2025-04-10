В Рязанской области 12 апреля пройдет Единый день открытых дверей в кластерах «Профессионалитета»

12 апреля 17 образовательных учреждений Рязанской области, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет», распахнут свои двери для всех, кто интересуется перспективными профессиями. Школьники старших классов и их родители смогут лично познакомиться с современными специальностями и узнать, как построить успешную карьеру.
В Единый день открытых дверей участников ждут экскурсии по кластерам, мастер-классы, воркшопы, встречи с представителями предприятий-партнеров. Ребята узнают, по каким программам учатся студенты и как осуществляется процесс трудоустройства, увидят инфраструктуру и оборудование колледжей и техникумов. Кроме того, под руководством педагогов и мастеров производственного обучения они попробуют свои силы в выполнении практического задания и примут участие в профессиональных пробах.
В Рязанской области в рамках проекта «Профессионалитет» успешно функционируют два кластера: «Машиностроение» на базе Рязанского колледжа электроники и «Туризм и сфера услуг» на базе Рязанского технологического колледжа. Кластеры объединяют 10 колледжей и техникумов и 18 предприятий-партнеров. В 2025 году откроются еще два кластера: «Радиоэлектроника» на базе Рязанского политехнического колледжа и «Агрокластер» на базе Рязанского колледжа имени Н.Н. Комарова, в которые войдут 11 ссузов и 15 региональных компаний.
Уточнить время начала вы можете в ссузах.
Федеральный проект «Профессионалитет» является одной из инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Он запущен в 2022 году и направлен на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. В разработке образовательной программы для студентов активное участие принимает работодатель, чтобы у будущего выпускника сформировались именно те компетенции, которые необходимы при трудоустройстве.
Список колледжей и техникумов Рязанской области, которые участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет»:
Кластер «Машиностроение» (год создания – 2022)
- Рязанский колледж электроники (базовая организация), тел. 8(4912)44-25-55
- Касимовский нефтегазовый колледж
- Клепиковский технологический техникум
- Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго
Кластер «Туризм и сфера услуг» (год создания – 2023)
- Рязанский технологический колледж (базовая организация),
тел. 8(4912)98-13-13
- Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова
- Спасский политехнический техникум
- Сараевский многофункциональный колледж
- Касимовский техникум водного транспорта
- Новомичуринский многоотраслевой техникум
«Агрокластер» (год открытия – 2025)
- Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова (базовая организация), тел. 8(4912)26-12-18
- Михайловский техникум имени А. Мерзлова
- Сараевский многофункциональный колледж
Кластер «Радиоэлектроника» (год открытия – 2025)
- Рязанский политехнический колледж (базовая организация), тел. 8(4912)25-62-34
- Рязанский колледж электроники
- Рязанский технологический колледж
- Рязанский железнодорожный колледж
- Скопинский электротехнический колледж
- Сараевский многофункциональный колледж
- Сасовский индустриальный колледж
Новомичуринский многоотраслевой техникум