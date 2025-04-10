В Рязанской области 12 апреля пройдет Единый день открытых дверей в кластерах «Профессионалитета»

12 апреля 17 образовательных учреждений Рязанской области, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет», распахнут свои двери для всех, кто интересуется перспективными профессиями. Школьники старших классов и их родители смогут лично познакомиться с современными специальностями и узнать, как построить успешную карьеру.

В Единый день открытых дверей участников ждут экскурсии по кластерам, мастер-классы, воркшопы, встречи с представителями предприятий-партнеров. Ребята узнают, по каким программам учатся студенты и как осуществляется процесс трудоустройства, увидят инфраструктуру и оборудование колледжей и техникумов. Кроме того, под руководством педагогов и мастеров производственного обучения они попробуют свои силы в выполнении практического задания и примут участие в профессиональных пробах.

В Рязанской области в рамках проекта «Профессионалитет» успешно функционируют два кластера: «Машиностроение» на базе Рязанского колледжа электроники и «Туризм и сфера услуг» на базе Рязанского технологического колледжа. Кластеры объединяют 10 колледжей и техникумов и 18 предприятий-партнеров. В 2025 году откроются еще два кластера: «Радиоэлектроника» на базе Рязанского политехнического колледжа и «Агрокластер» на базе Рязанского колледжа имени Н.Н. Комарова, в которые войдут 11 ссузов и 15 региональных компаний.

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Уточнить время начала вы можете в ссузах.

Федеральный проект «Профессионалитет» является одной из инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Он запущен в 2022 году и направлен на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. В разработке образовательной программы для студентов активное участие принимает работодатель, чтобы у будущего выпускника сформировались именно те компетенции, которые необходимы при трудоустройстве.

Список колледжей и техникумов Рязанской области, которые участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет»:

Кластер «Машиностроение» (год создания – 2022)

Рязанский колледж электроники (базовая организация), тел. 8(4912)44-25-55

Касимовский нефтегазовый колледж

Клепиковский технологический техникум

Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго

Кластер «Туризм и сфера услуг» (год создания – 2023)

Рязанский технологический колледж (базовая организация),

тел. 8(4912)98-13-13

тел. 8(4912)98-13-13 Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова

Спасский политехнический техникум

Сараевский многофункциональный колледж

Касимовский техникум водного транспорта

Новомичуринский многоотраслевой техникум

«Агрокластер» (год открытия – 2025)

Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова (базовая организация), тел. 8(4912)26-12-18

Михайловский техникум имени А. Мерзлова

Сараевский многофункциональный колледж

Кластер «Радиоэлектроника» (год открытия – 2025)

Рязанский политехнический колледж (базовая организация), тел. 8(4912)25-62-34

Рязанский колледж электроники

Рязанский технологический колледж

Рязанский железнодорожный колледж

Скопинский электротехнический колледж

Сараевский многофункциональный колледж

Сасовский индустриальный колледж

Новомичуринский многоотраслевой техникум