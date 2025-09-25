В Рязанской области 10 человек лишились российских паспортов с начала 2025 года

В Рязанской области с начала 2025 года десять человек лишились российского гражданства. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на управление по вопросам миграции регионального УМВД.

По данным ведомства, еще 12 материалов о лишении гражданства в настоящее время находятся на рассмотрении.

Напомним, с августа этого года вступили в силу изменения, согласно которым лицам, получившим гражданство Российской Федерации, следует более внимательно относиться к исполнению законов, чтобы избежать аннулирования паспорта и не оказаться за пределами страны.