В Рязанской НПК создадут новый высокотехнологичный комплекс 

«Роснефть» совместно с Maire Tecnimont построит комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО) на производственной площадке Рязанской НПК. Контракт на его реализацию от стадии проектирования до запуска оборудования подписан в продолжение соглашения о намерениях, заключённого сторонами в рамках Евразийского экономического форума в Вероне.

На данный момент ведётся работа по обеспечению финансирования нового проекта. Мощность комплекса превысит 2 млн тонн в год. Он повысит глубину и маржинальность переработки благодаря конверсии тёмных нефтепродуктов в светлые – бензин, керосин и дизельное топливо Класса 5. В состав нового комплекса войдут установки гидрокрекинга, производства водорода, производства элементарной серы и объекты общезаводского пользования.

В проекте строительства нового объекта предполагается использование высокотехнологичного оборудования, оснащённого автоматизированным управлением. Кроме того, оно отличается высокими экологическими характеристиками.

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Отметим, что «Роснефть» модернизирует свои предприятия по всей страны. В них компания инвестировала уже более 900 млрд рублей. За счёт строительства новых установок и комплексов нефтепереработки значительно увеличился выпуск бензина 5-го класса и дизельного топлива, а отечественный рынок – обеспечен качественными нефтепродуктами.