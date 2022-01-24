В Рязанской НПК определили лучших наставников

В Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») определили лучших наставников по итогам работы за прошлый год. Дипломы и памятные подарки им вручили на торжественной церемонии.

Лучшими в подготовке рабочих стали оператор установки гидроочистки вакуумного газойля Александр Немецкий и старший оператор установки АВТ-1 Сергей Москвин. Лучшим наставником молодых специалистов признан начальник отдела инженерного моделирования Кирилл Бабкин. Все они поспособствовали раскрытию потенциала новых сотрудников, помогали им в решении рабочих вопросов и повышении квалификации.

Некоторые из них не первый год ведут наставническую деятельность и делятся с молодыми работниками опытом. Обращаясь к участникам церемонии, заместитель гендиректора предприятия по персоналу и социальным программам Наталия Балась отметила: для новичков опытные наставники – это источник знаний и ответов на многие вопросы.

— Мы благодарны наставникам за то, что они находят время и помогают новичкам быстрее освоить профессию и адаптироваться в коллективе, — добавила она.

Система наставничества, которая внедрена на рязанском нефтезаводе, — это традиционная форма обучения новых сотрудников. Период наставничества для рабочих длится от 3 до 9 месяцев. Работу молодых специалистов наставники курируют 3 года. Подобное взаимодействие полезно как для новичков (они постигают азы профессии), так и для самих наставников – в процессе работы с молодёжью опытные сотрудники Рязанской НПК повышают свои навыки планирования, управления, а также квалификацию.

Предприятие регулярно проводит для наставников обучение. Они принимают участие в тимбилдингах и встречах. В 2021 году 150 опытных рабочих предприятия стали наставниками для новых сотрудников. А в 2020 году начальнику цеха глубокой переработки нефти Юрию Тупицыну присвоено звание за заслуги в развитии профессиональной среды наставничества и повышения профессионализма молодых специалистов. Его наградили знаком отличия главы региона «Почетный наставник Рязанской области».