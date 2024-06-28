В рязанской налоговой рассказали о новых сервисах и возможностях для плательщиков

Получить государственные услуги налоговой службы в электронном виде можно не только на сайте ФНС России, но и с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщили в УФНС России по Рязанской области.

Портал позволяет получить информацию о налоговой задолженности, подать заявление на получение ИНН, узнать свой ИНН, подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ, получить сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, осуществить регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, записаться на прием в налоговый орган, зарегистрироваться в качестве самозанятого или сняться с учета, получить сведения о доходах по форме 2-НДФЛ и др.

При наличии подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователи портала могут воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России без посещения налогового органа.

С июля 2023 года на ЕПГУ появилась возможность получения налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов. Указанная возможность доступна авторизованным пользователям портала Госуслуг и предусматривает выполнение не сложных процедур. Для подключения услуги пользователю необходимо направить через ЕПГУ уведомление о получении документов от налоговых органов в электронной форме. Уведомление подписывается бесплатным сертификатом электронной подписи в приложении «Госключ». Далее налогоплательщику необходимо дождаться подтверждения от налоговых органов о принятии согласия, которое приходит в течение нескольких минут.

На основании такого уведомления налоговый орган разместит в личном кабинете пользователя Госуслуг адресованные ему налоговые уведомления и требования об уплате задолженности. Также пользователь сможет оплатить начисления из указанных документов онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.

УФНС напоминает, что своевременная оплата налогов помогает избежать образования задолженностей и начисления пеней.