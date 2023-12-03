В рязанской маршрутке №30 случился конфликт

В Рязани 3 декабря в маршрутном автобусе №30 случился конфликт. Об этом 7info сообщили очевидцы.

Инцидент произошёл днём, около 13 часов. Маршрутка двигалась в сторону Московского. Двое мужчин начали ругаться, один из них использовал высказывания, разжигающие межнациональную рознь.

Как сообщает очевидец, до драки дело не дошло. Конфликт ограничился спором и завершился, когда пассажиры сделали оппонентам замечания. Не исключено, что один из участников перебранки был в состоянии алкогольного опьянения.