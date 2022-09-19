В рязанской Горроще перекопали новый асфальт

Житель Горрощи сообщил, что в Горроще в районе заправки Газпромнефть перекопали новый асфальт для укладки труб.

Видео размещено в группе ПУВР ВКонтакте. Отмечается, что рабочих на месте нет, но автомобилисты вынуждены объезжать раскопанный участок по обочине и собралась пробка до улицы Островского. Обочина не отсыпала, и машины уже растащили грязь.

«Асфальт положили 2 месяца назад. До укладки асфальта было 7 лет. Почему именно после укладки нового асфальта начали замену труб, причём начали в самое дождливое в грязное время года?» – возмущается рязанец.

В комментариях люди пишут, что похожая ситуация и на улице Медицинской, где полностью перекрывали дорогу для укладки асфальта. Однако спустя две недели там начали копать, и сейчас там уже три недели остаются выкопанными 3-4 больших участка.