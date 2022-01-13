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Четверг, 13 января, 2022
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В рязанской Горроще четыре управляющие компании накажут за плохую уборку снега

Александр Ильин
Фото: Госжилинспекция Рязанской области

В Рязани четыре управляющие организации, обслуживающие придомовые территории в Горроще, привлекут к административной ответственности за непроведения работ по очистке снега и сосулек, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона. 

Сотрудники ведомства провели проверку во дворах домов на улицах Братиславская, Полетаева, 1 Линия, Гагарина.

За некачественную уборку снега и сосулек накажут ООО «Бытремсервис», ООО «Городская Роща-1», ООО «РГО», ООО «Сафари+». 

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Уточняется, что проверки инспекции продолжаться в выходные дни. 

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