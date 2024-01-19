В Рязанской БСМП увеличилось количество врачей

Количество врачей в больнице скорой медицинской помощи Рязани увеличилось на 36 по сравнению с 2022 годом, сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

На данный момент в больнице трудоустроено 676 человек медицинского персонала. Укомплектованность БСМП врачебными кадрами выросла на 12%, средним медперсоналом на 7%.

Основная причина роста числа сотрудников — переход на нормальный режим работы. Во время пандемии клиника использовалась как ковидный госпиталь.

Сейчас подразделения больницы функционируют в полном объеме: задействованы 15 операционных (в конце апреля функционировало только 7). Полностью возобновилось проведение высокотехнологичных абдоминальных операций, в том числе при заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей.

Выросло число бригад, оказывающих экстренную помощь, начал работу травмцентр.

Ежедневно в больницу поступает порядка 170 больных, в том числе пациенты травмцентра.