8.9 C
Рязань
Пятница, 13 мая, 2022

В рязанской БСМП с 2019 года не используют оборудование за 13 миллионов

spot_img
На главнуюНовости РязаниМедицина

В рязанской БСМП с 2019 года не используют оборудование за 13 миллионов

7info7

В рязанской БСМП уже несколько лет не используется дорогостоящее медицинского оборудование. С 2019 году на балансе медучреждения находится современный эндоскопический центр, однако в использование его так и не ввели, сообщил на заседании Рязанской областной Думы глава контрольно-счётной палаты региона Роман Кузмичёв.

- Реклама -

В больнице простой объясняют тем, что при формировании техзадания на закупку оборудования не указали необходимость поставки линейного ультразвукового эндоскопа, без которого центр не может работать. В общей сложности на неиспользуемое оборудование было потрачено 13 млн руб.

Действия контрольно-счётной палаты подверг критике председатель парламента Аркадий Фомин. Он отметил, что ведомству необходимо было «бить в колокола» и всячески поднимать этот вопрос.

– Так нельзя оставлять! Этого ждут люди, это человеческие судьбы, это жизни людей. Мы для чего принимаем бюджет, выделяем средства, переоснащаем медучреждения? Чтобы повысить уровень жизни людей, – заявил он.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru