В рязанской БСМП с 2019 года не используют оборудование за 13 миллионов

В рязанской БСМП уже несколько лет не используется дорогостоящее медицинского оборудование. С 2019 году на балансе медучреждения находится современный эндоскопический центр, однако в использование его так и не ввели, сообщил на заседании Рязанской областной Думы глава контрольно-счётной палаты региона Роман Кузмичёв.

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В больнице простой объясняют тем, что при формировании техзадания на закупку оборудования не указали необходимость поставки линейного ультразвукового эндоскопа, без которого центр не может работать. В общей сложности на неиспользуемое оборудование было потрачено 13 млн руб.

Действия контрольно-счётной палаты подверг критике председатель парламента Аркадий Фомин. Он отметил, что ведомству необходимо было «бить в колокола» и всячески поднимать этот вопрос.