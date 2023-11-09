В рязанской БСМП открылся травматологический центр

На базе рязанской больницы скорой медицинской помощи открылся амбулаторно-травматологический центр. Об этом сообщила клиника в своей группе ВКонтакте.

Центр будет оказывать неотложную, травматологическую и специализированную помощь пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата, антирабическую помощь и экстренную профилактику столбняка.

Главный врач больницы Сергей Тарасенко отметил, что травмцентр будет взаимодействовать с другими подразделениями больницы и при необходимости пациентов будут госпитализировать в стационар БСМП.

Возглавил центр врач травматолог-ортопед первой квалификационной категории Иван Киселев.