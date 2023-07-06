В Рязанской БСМП оборудовали площадку для посадки вертолёта санавиации

В Рязани завершены работы по оборудованию посадочной площадки вертолёта санавиации в БСМП, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Сама вертолётная площадка около приёмного отделения больницы была готова давно, проблема была в крыше здания, сделанной из поликарбоната. Лётчики опасались, что при посадке вертолёта плиты могут оторваться.

По словам главврача медучреждения Сергея Тарасенко, крышу перекрыли металлическим профлистом, к приёму санавиации больница готова.

Открытие площадки позволит быстро доставлять экстренных пациентов и спасать им жизнь.

В БСМП увеличено количество дежурных бригад: хирургических — до 3, травматологических — до 2.