В рязанской больнице рассказали, каких врачей нужно пройти и какие анализы сдать перед планированием беременности

Планирование беременности значительно повышает шанс на зачатие и рождение здорового малыша. Планирование беременности – это процесс подготовки супружеской пары к зачатию здорового ребенка, он включает в себя осознанное решение стать родителями, полное обследование организма будущей мамы (а при необходимости, и папы), выявление и лечение заболеваний, которые могут отрицательно сказаться на здоровье будущего ребенка или способности матери выносить и родить малыша. О том, каких врачей нужно пройти перед зачатием и какие анализы сдать, рассказали в Рязанской ОКБ имени Семашко.

Во время беременности и родов женский организм испытывает значительные нагрузки на все жизненно важные органы. Именно поэтому к беременности желательно подготовиться заранее, лучше всего за 2-3 месяца до предполагаемого зачатия. В идеале женщина должна заранее посетить гинеколога, стоматолога, терапевта, ЛОР-врача и, при необходимости, более узких специалистов, чтобы выявить и вылечить хронические заболевания.

Кроме того, она должна сдать анализы на «скрытые» инфекции, которые протекают незаметно, но могут навредить ребенку, исследовать гормональный статус, сделать УЗИ органов малого таза и пройти другие необходимые исследования. В ряде случаев, за несколько месяцев до планируемой беременности, женщине рекомендуется сделать прививки (чаще всего, против краснухи и гепатита В), чтобы избежать проблем во время вынашивания ребенка.