В Рязанской библиотеке имени Горького работает выставка «Путь к храму»

29 сентября в 16:00 в Гербовом зале библиотеки имени Горького состоялось открытие выставки «Путь к храму», организованной при участии группы художниц «KUNST18» и при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

«KUNST18» объединяет семь русскоязычных художниц из немецкого города Карлсруэ. Все они оказались в Германии по разным причинам. Каждая обладает собственным художественным почерком, но для этого проекта группа намеренно отказалась от проявлений индивидуальности в изобразительной манере и избрала общую для всех технику ‒ акварель. Цель ‒ подчеркнуть единство взгляда на объединяющую роль Русской православной церкви для людей, воспитанных на основе русской культуры.

Каждый, кто бывал в Европе и встречал среди местной архитектуры знакомые очертания православного храма, напоминающие о Родине, знает это внезапное ощущение глубинной сердечной связи с Россией. Для людей же, постоянно живущих за границей, оторванных от родных мест, но не теряющих, а бережно сохраняющих связи с родной страной, вид храма, построенного в Европе по традициям русской церковной архитектуры, трогает сердце ещё сильнее и значит ещё больше.

В основе проекта было изображение именно таких храмов и церквей. Для русского духа они – маяки духовного света в пространстве современной европейской жизни с ее насыщенным ритмом и своими национальными особенностями. Но поскольку не все православные приходы в Европе имеют свои собственные здания, для богослужений и приходской жизни были постепенно приспособлены и другие христианские храмы. В их облике нет никакой внешней связи с тем, как, по представлению россиян, должна выглядеть «настоящая» церковь, но внутри звучат молитвы и проповеди на русском языке, горят свечи перед знакомыми иконами и царит дух православия. Поэтому постепенно проект расширился и включил в себя картины с изображением и таких церквей. Они ‒ такие же очаги православной веры и поддержки русской культуры. Но и культура общеевропейская, и сформировавшее ее христианство в бурно меняющемся мире являются такими же важными основами духовной жизни культурного человека.

Одна из участниц проекта, Евгения Мазер, обогатила его целой серией работ, посвященных церквям на так называемом Пути Архангела Михаила. Из земли обетованной на самый север Европы тянется этот путь. От Израиля до Ирландии семь христианских монастырей построены почти равноудаленно на воображаемой линии, символизирующей меч, которым предводитель святого воинства победил Люцифера. Вера в победу добра над злом, стремление к торжеству духа объединяет не только христиан, но и всех культурных людей в мире, а интерес к архитектурным традициям, к истории разных стран и культур ‒ залог сохранения традиционных культурных ценностей.

Группа «KUNST18» (Kunst по-немецки ‒ искусство) видит свою художественную миссию не только в творческом самовыражении, но и в том, чтобы знакомить европейскую публику с традициями русской культуры, объединять бывших соотечественников вокруг нее, поэтому группа организует художественные выставки, проводит в Германии фестивали, посвященные литературе и искусству. Тема православия и духовных поисков ‒ это лишь одно из направлений в работе группы, уже позволившее найти заинтересованных и благодарных зрителей на выставках в Православном приходе Петра и Павла и в Сербской церкви (Карлсруэ, Германия), а также в Православно-культурном центре в Страсбурге (Франция). Часть работ, представленных на этой выставке, станут там основой Православного календаря на 2024 год ‒ это большая честь для каждой из художниц. Но выставка в России вызывает особые чувства у всех участниц группы. Все они разные, но Родина у всех одна и любовь к ней ‒ едина.