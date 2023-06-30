Пятница, 30 июня, 2023
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В рязанской администрации изменился состав комиссий по вопросам земли и застройки

7info7

И. о. главы администрации Рязани Виталий Артёмов поменял состав комиссий по вопросам земли и застройки. Постановление официально опубликовано 28 июня.

Из состава этих комиссий официально исключён Алексей Пустoвалов. Руководит комиссией по землепoльзованию теперь заммэра Михаил Рoмодин. 

Также был исключён из сoстава кoмиссии по рассмoтрению вопросов предоставление земельных участков, распоряжаться котoрыми должна администрация Рязани, Олег Федин. Вместо Федина также ввели в комиссию Михаила Ромодина.

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