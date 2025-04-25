В рязанский ТРЦ «Марко Молл» приедет писательница Дарья Донцова

В «Марко Молл» приедет самая популярная писательница России Дарья Донцова. Об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

Встреча с автором десятков книг, создателем литературного жанра «иронический детектив» пройдёт в магазине «Читай город» в понедельник, 28 апреля.

Живой диалог с любимым автором, ответы на самые разные вопросы, главный из которых «как важно никогда и ни при каких обстоятельствах не сдаваться», автограф-сессия и фото на память о встрече в Рязани.

Реклама

Несколько интересных фактов из жизни гостьи:

● Настоящее имя Агриппина писательница получила в честь бабушки.

● Детство дочь писателя Аркадия Васильева проводила в Переделкине, где подружилась с «добрым сказочником» Корнеем Чуковским.

● Впервые детективные истории вошли в жизнь Дарьи в детстве. В начале 60-х годов вместе с отцом из ФРГ Дарья привезла десятки романов немецких авторов, прочитанных девочкой на языке оригинала.

● Первый собственный роман «Крутые наследнички» написала по совету мужа во время борьбы с тяжелой болезнью.

● Ну, а про любовь к мопсам писать излишне — у Дарьи их несколько и не только в жизни, но и на страницах её захватывающих историй.

Встреча с Дарьей Донцовой, «Марко Молл», книжный магазин «Читай-город», начало: 17:00.

Вход свободный, возрастное ограничение: 12+.