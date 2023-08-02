Среда, 2 августа, 2023
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В Рязанский Лесопарк промчались полицейские автомобили с мигалками

7info

Два полицейских автомобиля промчались в Лесопарк Рязани днём 2 августа. Видео опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань-2».

Автор поста предполагает, что проезд силовиков в сторону Орехового озера связан с Днём ВДВ.

— В лесопарке какой-то шухер. День ВДВ перестаёт быть томным, — написано в сообщении.

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