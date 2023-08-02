На главнуюНовости Рязани 02.08.2023 18:44 В Рязанский Лесопарк промчались полицейские автомобили с мигалками 7info Два полицейских автомобиля промчались в Лесопарк Рязани днём 2 августа. Видео опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань-2». Автор поста предполагает, что проезд силовиков в сторону Орехового озера связан с Днём ВДВ. — В лесопарке какой-то шухер. День ВДВ перестаёт быть томным, — написано в сообщении. Новости партнёров Читайте также Пособника телефонных мошенников задержали в Касимовском районе 9-летняя девочка умерла при странных обстоятельствах в Амурской области Утверждён порядок выплаты компенсаций за смену вывесок в Рязани Сильная жара ожидается в Рязанской области 3–7 августа Рязанский десантник сыграл свадьбу в День ВДВ Момент наезда на собаку на Касимовском шоссе попал на видео В аномальной зоне помолятся Перуну для победы России в спецоперации Миронов назвал очередные «страшилки» Киева проявлением слабости бандеровского режима Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Житель Михайловского района, сжегший тело своего знакомого в машине, заключен под стражу 32-летний житель Михайловского района, подозреваемый в убийстве своего знакомого, заключен под стражу. В России планируют награждать за вклад в СВО тружеников тыла Депутат госдумы от «Единой России» Сергей Колунов предлагает учредить награды сотрудникам промышленных предприятий, которые помогают в достижении целей СВО. В поселке Мервино проложат новый водопровод В рамках реализации проекта местных инициатив в поселке Мервино будет проложен новый водопровод. На место строительства школы в Семчино прибыла техника На площадке в микрорайоне Семчино начала работать строительная техника, информирует городская администрация. 3 августа в домах рядом с Кремлем отключат холодную воду В четверг, 3 августа, в домах в центре города будет отключена подача холодной воды. Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм» Губернатор Рязанской области поздравил офицеров, курсантов и ветеранов воздушно-десантных войск с 93-й годовщиной образования ВДВ. На выплаты сотрудникам АПК и соцферы, проживающим в сельской местности, выделено 120 миллионов рублей 31 семья получит выплаты общей суммой 120 миллионов рублей. В Рязани пьяного подростка задержали за рулем машины Как сообщила пресс-служба регионального МВД, 17-летний водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Пособника телефонных мошенников задержали в Касимовском районе Полицейские выяснили, что 20-летний житель Ростовской области причастен к пособничеству дистанционным мошенникам, которые обманным путем пытаются завладеть сбережениями пенсионеров Сибирская жара и южные ливни: предсказания российского футуролога Джули По на лето 2023 сбылись Ещё в прошлом году Джули По предупреждала о несоответствии климатических ожиданий в видео-прогнозе «Климат России. 9-летняя девочка умерла при странных обстоятельствах в Амурской области В Амурской области умерла при странных обстоятельствах 9-летняя девочка, отдыхавшая в лагере «Строитель» в Благовещенском районе. Утверждён порядок выплаты компенсаций за смену вывесок в Рязани Документы на субсидии принимаются с сегодняшнего дня до 10 ноября текущего года.