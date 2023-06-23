В рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» уже обратились более 300 бойцов СВО

С 1 июня по всей стране стартовала работа филиалов фонда «Защитники Отечества». Организацию создали по поручению президента России. Главная задача фонда – помогать военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям.

За первые три недели работы в рязанское отделение обратились более 300 человек. Это ветераны СВО, члены их семей, семьи погибших бойцов. Социальные координаторы и другие специалисты принимают в формате одного окна. То есть обратившийся в фонд может получить помощь сразу нескольких профильных служб: МФЦ, службы занятости, соцзащиты или соцфонда.

– Количество запросов, тем обращения за время работы филиала уже более 500. Мы оказываем содействие и помощь в их разрешении. Это оформление удостоверения ветерана боевых действий, консультирование о мерах соцподдержки, вопросы, связанные с денежным довольствием участников СВО. Также специалисты фонда помогают в трудоустройстве, обучении или переобучении, – рассказала заместитель руководителя регионального отделения Наталья Тумакова.

По словам Натальи Тумаковой, большое значение сотрудники фонда уделяют психологической помощи и поддержке подопечных.

– Такой вид помощи очень востребован, он предоставляется. В нашей команде работает клинический психолог, психолог, который является ветераном боевых действий. Мы прекрасно понимаем, как оказать помощь нашим защитникам и их семьям, – добавила заместитель руководителя.

Тем вопросов, с которыми обращаются люди, много, они самые разнообразные. Сейчас актуальными становятся обращения, связанные с поступлением детей участников СВО в вузы и ссузы.

С юридической консультацией подопечным фонда помогает Михаил Ермаков. Его работа в фонде во многом связана с личной историей – в апреле 2022 года сын Михаила Илья Ермаков погиб в зоне СВО. Илья с честью и достоинством выполнил свой воинский долг, его посмертно наградили Орденом Мужества. Сейчас отец занимается сбором документов для присвоения сыну звания Героя России. Фонд всецело помогает в этом. А Михаил стал одним из его специалистов.

– Это моя личная обязанность – всесторонне оказывать помощь. Ковать победу в тылу. Чтобы каждый боец, находясь на передовой, знал, что не будет брошен и забыт, пока за ним – надёжный тыл, – сказал Михаил Ермаков.

Фонд работает по адресу Рязань, улица Дзержинского, 7. Кантатный телефон: 8 (4912) 46-30-40.