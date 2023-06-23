Пятница, 23 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» уже обратились более 300 бойцов СВО

7info7

С 1 июня по всей стране стартовала работа филиалов фонда «Защитники Отечества». Организацию создали по поручению президента России. Главная задача фонда – помогать военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, и их семьям.

За первые три недели работы в рязанское отделение обратились более 300 человек. Это ветераны СВО, члены их семей, семьи погибших бойцов. Социальные координаторы и другие специалисты принимают в формате одного окна. То есть обратившийся в фонд может получить помощь сразу нескольких профильных служб: МФЦ, службы занятости, соцзащиты или соцфонда.

– Количество запросов, тем обращения за время работы филиала уже более 500. Мы оказываем содействие и помощь в их разрешении. Это оформление удостоверения ветерана боевых действий, консультирование о мерах соцподдержки, вопросы, связанные с денежным довольствием участников СВО. Также специалисты фонда помогают в трудоустройстве, обучении или переобучении, – рассказала заместитель руководителя регионального отделения Наталья Тумакова.

По словам Натальи Тумаковой, большое значение сотрудники фонда уделяют психологической помощи и поддержке подопечных.

– Такой вид помощи очень востребован, он предоставляется. В нашей команде работает клинический психолог, психолог, который является ветераном боевых действий. Мы прекрасно понимаем, как оказать помощь нашим защитникам и их семьям, – добавила заместитель руководителя.

Тем вопросов, с которыми обращаются люди, много, они самые разнообразные. Сейчас актуальными становятся обращения, связанные с поступлением детей участников СВО в вузы и ссузы.

В рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» уже обратились более 300 бойцов СВО
В рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» уже обратились более 300 бойцов СВО

С юридической консультацией подопечным фонда помогает Михаил Ермаков. Его работа в фонде во многом связана с личной историей – в апреле 2022 года сын Михаила Илья Ермаков погиб в зоне СВО. Илья с честью и достоинством выполнил свой воинский долг, его посмертно наградили Орденом Мужества. Сейчас отец занимается сбором документов для присвоения сыну звания Героя России. Фонд всецело помогает в этом. А Михаил стал одним из его специалистов.

– Это моя личная обязанность – всесторонне оказывать помощь. Ковать победу в тылу. Чтобы каждый боец, находясь на передовой, знал, что не будет брошен и забыт, пока за ним – надёжный тыл, – сказал Михаил Ермаков.

Фонд работает по адресу Рязань, улица Дзержинского, 7. Кантатный телефон: 8 (4912) 46-30-40.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Погибший хоккеист Савин должен был покинуть Рязань

Парень должен был отправиться на просмотровый контракт в подмосковный «Витязь».

Юным посетителям «М5 Молл» предлагают познакомиться с бытом индейцев

Гостей приглашают в необычную экскурсию – пройтись «По индейским тропам».

Рязанцы засняли грязную воду на 2-м Борковском карьере

На снимках видны мусор и неизвестное вещество зелёного цвета в воде.

Бастрыкин потребовал доклад по делу об оказании медпомощи роженице в рязанском перинатальном центре

Медики центра выбрали неправильную тактику проведения родов. Как итог — ребёнок стал инвалидом.

Фотоловушка Окского заповедника зафиксировала лосёнка

Малыша сопровождает взрослая лосиха.

В Вознесенском храме Рязани служат молебны о страдающих от алкоголизма и наркомании

Молебны проходят каждую субботу в 11.00

В Рязани пройдёт очередная выставка бездомных животных «Пойдём домой!»

Выставка пройдёт в Лесопарке 24 июня, начнётся она в 11.00.

В Рязани будут отключать электричество на трёх улицах с 26 по 28 июня

Причина отключений — проведение работ на воздушной линии.

В ДТП с грузовиком в Рязанской области пострадали двое взрослых и двое детей

Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Объявлен сбор средств для семьи погибшего в Рязани хоккеиста Савина

Собранные средства планируют передать матери погибшего.

До белгородцев дошел фейк о смертельно опасном напитке

В Роспотребнадзоре опровергли фейк о смертельно опасном напитке, пишет Telegram-канале «Война с фейками. Белгород». Ранее в Сети появилась информация о смерти ребенка, который якобы отравился газировкой. Уточняется, что он выпил тархун. В надзорном ведомстве уточили, что подобных госпитализаций не регистрировалось. Злоумышленники такими действиями пытаются посеять панику среди населения, предупредили белгородцев.

Врач перечислил инфекции, которыми можно заразиться на даче

На дачном участке людей подстерегают опасности, из-за которых серьёзно может пошатнуться здоровье.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации