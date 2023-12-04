Понедельник, 4 декабря, 2023
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В рязанских Никуличах в снежной колее застрял школьный автобус

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Утром в понедельник, 4 декабря, в поселке Никуличи из-за снежных завалов застрял школьный автобус.

Выталкивать его пришлось жителям поселка, написал очевидец в группе «Подслушано у водителей Рязани». Автор уточнил, что прошлой зимой из-за такой же ситуации автобус толкали дети.

«Хочется обратиться к администрации города! Если у вас не хватает техники, то приезжайте сами с лопатами и чистите дорогу для школьного автобуса», — сказано в сообщении.

В комментариях жители Никуличей подтвердили, что зимой из-за снега по дорогам поселка проехать практически невозможно.  

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