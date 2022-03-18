В рязанских магазинах «Перекрёсток» обнаружили опасные полуфабрикаты

Сотрудники Росслельхознадзора провели проверки в рязанских магазинах «Перекрёсток». Выяснилось, что там продвались опасные полуфабрикаты, сообщили 18 марта в пресс-службе ведомства.

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Изготовленные и реализуемые в трёх магазинах свиные и куриные полуфабрикаты не соответствовали регламентам Таможенного союза. В них установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что указывает на несоблюдение организацией санитарных норм, а также правил хранения и производства продукции.

В отношении АО торговый дом «Перекресток» возбуждено дело об административном нарушении. Решением суда ему назначен штраф 150 тысяч рублей.