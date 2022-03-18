-2.1 C
Рязань
Пятница, 18 марта, 2022

В рязанских магазинах «Перекрёсток» обнаружили опасные полуфабрикаты

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В рязанских магазинах «Перекрёсток» обнаружили опасные полуфабрикаты

7info7

Сотрудники Росслельхознадзора провели проверки в рязанских магазинах «Перекрёсток». Выяснилось, что там продвались опасные полуфабрикаты, сообщили 18 марта в пресс-службе ведомства.

- Реклама -

Изготовленные и реализуемые в трёх магазинах свиные и куриные полуфабрикаты не соответствовали регламентам Таможенного союза. В них установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что указывает на несоблюдение организацией санитарных норм, а также правил хранения и производства продукции.

В отношении АО торговый дом «Перекресток» возбуждено дело об административном нарушении. Решением суда ему назначен штраф 150 тысяч рублей.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области выявили 314 случаев COVID-19
Комментарии для сайта Cackle
spot_img