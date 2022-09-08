В рязанских магазинах может появиться продукция, производимая в исправительных учреждениях Рязанской области

В крупных сетевых магазинах Рязани может появиться продукция, производимая в исправительных учреждениях Рязанской области. Такая возможность обсуждалась по итогам посещения ИК-2 УФСИН России по Рязанской области.

Производственные участки исправительной колонии №2 посетил зампред областного правительства Артём Никитин. В сопровождении начальника областного УФСИН Александра Комкова, замначальника УФСИН Геннадия Горелкина и начальника учреждения Максима Овечкина Артём Никитин ознакомился с особенностями организации производственного процесса и образцами готовой продукции.

Главная задача уголовно-исполнительной системы – привлечение осуждённых к оплачиваемому труду. В ИК-2 УФСИН России по Рязанской области действует центр трудовой адаптации осуждённых. Сейчас в нём 457 рабочих мест в разных отраслях, в том числе швейном производстве — свыше 60% в общей структуре. Также в колонии производится продукция из металла и дерева — для внутрисистемных нужд, для сторонних предприятий и для государственных и муниципальных организаций.

От общего числа содержащихся в ИК-2 осуждённых к оплачиваемому труду привлечено 558 человек – 78% от подлежащих привлечению к труду осуждённых.

Зампреду правительства Рязанской области продемонстрировали элементы детского игрового оборудования – качели, скамейки, баскетбольные кольца, спортивные городки. Эта продукция пользуется спросом у муниципальных заказчиков. Также в парках города Рязани можно увидеть произведённые в ИК-2 малые архитектурные формы – лавочки, скамейки и парковые урны. Также среди заказчиков популярна корпусная офисная мебель.

На деревообрабатывающем участке установлено оборудование, приобретённое в 2021 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы УИС».

Совместно с группой компаний «Зелёный Сад» в ИК-2 функционирует цех по производству пластиковых окон, где производятся пластиковые рамы по полному производственному циклу. Специальное технологическое оборудование было закуплено группой компаний «Зелёный Сад» и передано в безвозмездное пользование исправительному учреждению. Важно, что это производство является безотходным. Производственная мощность позволяет в одну рабочую смену производить около 30 оконных пластиковых рам.

На участке металлообработки оказываются услуги для Рязанского завода точного литья. Обрабатывается широкий ассортимент продукции – колёсные центры ДТЖИ, корпуса редукторов, трансмисссий, букс. Также здесь производятся спортивные площадки и элементы игровых площадок.

В результате посещения ИК-2 стороны обсудили возможность размещения продукции, производимой в исправительных учреждениях Рязанской области, в крупных сетевых магазинах города. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Рязанской области.