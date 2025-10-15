В рязанских лесах появляются брикеты со съедобным содержимым

В рязанских лесах начали появляться съедобные брикеты. Людям их трогать не нужно, они предназначаются для животных. Так ветеринары распространяют вакцину от бешенства среди обитателей леса, сообщает ИД «Пресса».

Например, в Сараевском районе специалисты разложат таким образом более 3 тысяч доз вакцины. Они необходимы для формирования у животных иммунитета к заболеванию.

— Мы раскладываем их дважды в год: весной и осенью. Делаем это вручную в местах, где чаще всего обитают лисы или другие дикие плотоядные. Это, как правило, у нор, по звериным тропам и лесным опушкам, — объяснил Алексей Новиков, начальник Сараевской ветстанции.