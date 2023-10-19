В рязанских лагерях «Смена» и «Сказка» проходят ремонтные работы

В загородных оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» готовятся к новому сезону.

Так, на ремонт лагеря «Смена» в августе этого года из областного и городского бюджетов было выделено 16,6 миллионов рублей. Деньги направят на отделку двух дач, хозяйственного блока, устройство навеса эстрады, благоустройство территории, а также на приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря.

Ремонт в «Смене» завершат 31 октября. В 2024-2025 годах в лагере планируют отремонтировать бассейн и медблок, сообщает администрация Рязани.

В «Сказке» в ближайшие два года проведут ремонт пищевого и медицинского блоков.

В этому году в оба лагеря уже закупили оборудование, хозтовары, мягкий инвентарь, канцелярские товары, выполнили противопожарные мероприятия и дератизационные работы.

В «Сказке» к летней смене обустроили отмостки и дорожки, в «Смене» — отремонтировали освещение.