Четверг, 19 октября, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

В рязанских лагерях «Смена» и «Сказка» проходят ремонтные работы

7info 2
Фото: сайт администрации

В загородных оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» готовятся к новому сезону.

Так, на ремонт лагеря «Смена» в августе этого года из областного и городского бюджетов было выделено 16,6 миллионов рублей. Деньги направят на отделку двух дач, хозяйственного блока, устройство навеса эстрады, благоустройство территории, а также на приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря.

Ремонт в «Смене» завершат 31 октября. В 2024-2025 годах в лагере планируют отремонтировать бассейн и медблок, сообщает администрация Рязани.

В «Сказке» в ближайшие два года проведут ремонт пищевого и медицинского блоков.

В этому году в оба лагеря уже закупили оборудование, хозтовары, мягкий инвентарь, канцелярские товары, выполнили противопожарные мероприятия и дератизационные работы.

В «Сказке» к летней смене обустроили отмостки и дорожки, в «Смене» — отремонтировали освещение.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах