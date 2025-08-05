В рязанских лагерях проходят уроки пожарной безопасности и первой помощи

Министерство образования Рязанской области сообщает, что в летних детских лагерях региона организован комплекс профилактических мероприятий по предотвращению пожаров и травматизма. Специалисты надзорных органов проводят с ребятами обучающие беседы, игры и тренировки по безопасности.

Детям разъясняют правила поведения на территории лагеря и в лесу, порядок действий при ЧС, способы эвакуации, а также основы оказания первой помощи. Особое внимание уделяется правильному вызову экстренных служб.

Такие занятия уже прошли в лагерях «Лучезарный», «Сатурн» и других оздоровительных учреждениях области. Мероприятия направлены на то, чтобы отдых детей был не только интересным, но и безопасным.