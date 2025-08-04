В рязанских лагерях детей обучают правилам пожарной безопасности

В течение летней оздоровительной кампании 2025 года во всех учреждениях отдыха региона проходят мероприятия, направленные на предотвращение пожаров и травматизма.

Специалисты надзорных органов и МЧС проводят с детьми тематические беседы, игровые программы и практические занятия. Ребятам рассказывают о правилах пожарной безопасности на территории лагеря и в лесу, действиях при ЧС, порядке вызова экстренных служб, а также обучают эвакуации и первой помощи.

Профилактические занятия уже прошли в Центре «Лучезарный» (Спасский район), лагере «Сатурн» и других детских оздоровительных учреждениях области. Такие меры помогают сделать отдых детей не только интересным, но и безопасным.