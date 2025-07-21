В рязанских колбасах выявили загрязнения и незаявленные компоненты

Управление Россельхознадзора по Рязанской области в ходе мониторинга качества и безопасности колбасных изделий за истекший период 2025 года провело отбор проб у девяти местных производителей. Исследования охватили как мясоперерабатывающие предприятия, так и объекты розничной торговли и социально значимые учреждения.

По результатам лабораторных исследований установлено, что ряд образцов не соответствует требованиям технических регламентов, действующих на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Среди выявленных нарушений: микробиологическое загрязнение продукции; наличие неуказанных в составе компонентов, в том числе соевых добавок и мяса птицы, что вводит потребителей в заблуждение и противоречит действующему законодательству.

По всем выявленным фактам в отношении недобросовестных производителей были проведены выездные проверки. Виновные лица привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов превысила 100 тысяч рублей.

Дополнительно из оборота изъято около 90 кг небезопасной колбасной продукции.