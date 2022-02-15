В рязанских Борках 16 февраля массово отключат холодную воду

В рязанском посёлке Борки 16 февраля произойдёт массовое отключение холодной воды, сообщает «Водоканал».

С 09:00 до 13:00 воды не будет по адресам

11-й район: д. 10, 100, 101, 101а, 101б, 102, 103, 103а, 104, 106, 107, 108, 109, 10б, 111, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 118, 12, 13а, 14, 14а, 15, 16 корп.1, 16, 17, 18, 19 корп.1, 19, 2, 20, 21, 22 корп.2, 22, 23, 24 корп.1, 25, 26, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 38а, 39а, 3а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51 корп.1, 52, 53, 55, 56, 57 корп.1, 57 корп.2, 57, 58, 59, 59а, 5а, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68а, 69, 7 корп.1, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79 корп.1, 79, 8, 80, 81, 82, 83 корп.1, 83, 84, 85, 86а, 88, 89, 9, 90, 92, 93 корп.1, 93, 94, 95, 97, 98а, 99,

12-й район: д. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 корп.1, 50, 51а, 52, 53, 53а, 53б, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Под отключения попадают более 160 домов.