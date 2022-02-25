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Пятница, 25 февраля, 2022

В рязанских больницах находятся 62 жителя ДНР и ЛНР

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В рязанских больницах находятся 62 жителя ДНР и ЛНР

7info7

В больницах Рязани находятся 62 жителя ДНР и ЛНР. Об этом 25 февраля сообщила оперативная группа регионального правительства.

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Из общего числа госпитализированных жителей Донецкой и Луганской народных республик 29 — дети. Двое взрослых проходят лечение по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.

Состояние пациентов — удовлетворительное. Дети находятся в больницах с мамами.

Ранее стало известно, что на счёт прибывающим в Рязанскую область гражданам из ДНР и ЛНР перечислили более миллиона рублей.

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Также рязанцам напомнили адреса пунктов приёма гуманитарной помощи для прибывающих из ДНР и ЛНР

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