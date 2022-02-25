В рязанских больницах находятся 62 жителя ДНР и ЛНР

В больницах Рязани находятся 62 жителя ДНР и ЛНР. Об этом 25 февраля сообщила оперативная группа регионального правительства.
Из общего числа госпитализированных жителей Донецкой и Луганской народных республик 29 — дети. Двое взрослых проходят лечение по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.
Состояние пациентов — удовлетворительное. Дети находятся в больницах с мамами.
Ранее стало известно, что на счёт прибывающим в Рязанскую область гражданам из ДНР и ЛНР перечислили более миллиона рублей.
Также рязанцам напомнили адреса пунктов приёма гуманитарной помощи для прибывающих из ДНР и ЛНР