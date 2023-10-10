В рязанских банках вместо вкладов предлагают рискованные продукты

Рязанцам, которые хотят открыть вклад, менеджеры банков предлагают другие финансовые продукты, не объясняя их условий. Сразу несколько человек пожаловались в рязанское отделение Банка России на то, что их ввели в заблуждение.

Пожилой мужчина заключил договор с паевым инвестиционным фондом. Рязанец вложил 100 тысяч рублей, а когда пришел за деньгами, ему сообщили, что прибыли нет, более того – даже его средства не удастся забрать без комиссии. Еще один пенсионер уже в другом банке заключил договор инвестиционного страхования жизни. Когда истек срок действия договора, мужчина обратился в банк, где ему сообщили, что прибыль составила 40 тысяч рублей, и предложили вновь инвестировать деньги. Рязанец переподписал бумаги еще на 4 года, но обещанных средств так и не получил. Сотрудники банка при этом говорят, что забрать сбережения без потери нельзя.

В обоих случаях пенсионеры не понимали, во что именно вкладывают деньги. Изначально они хотели открыть депозит, но их отговорили менеджеры банков. Они уверили клиентов, что доходность по альтернативным продуктам будет выше, а риски практически отсутствуют.

«Эти ситуации – пример мисселинга, то есть некорректной продажи, когда клиента вводят в заблуждение и предлагают не тот товар или услугу, который ему нужен, — поясняет начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина. — Доходность по этим продуктам действительно может быть выше, чем по депозитам, но и рисков больше: вложения не защищены Системой страхования вкладов, процент не гарантирован, а деньги зачастую нельзя снять в течение определенного срока».

Эксперт рекомендует не соглашаться на новый финансовый продукт сразу. Следует расспросить об условиях предложения, а образец договора взять домой, чтобы изучить в спокойной обстановке и посоветоваться с близкими. Особое внимание нужно уделить тому, с кем именно заключается сделка (банк или сторонняя организация), попадают ли вложения под действия Системы страхования вкладов, гарантирована ли доходность (что возможно только при депозитах), что будет при досрочном расторжении. Подписывать договор следует только в том случае, если понятен каждый его пункт.

Разобраться в предлагаемых условиях поможет ключевой информационный документ (КИД). Это своеобразный паспорт продукта, который финансовая организация должна предоставлять клиенту как при первичном обращении, так и непосредственно перед подписанием договора. В стандартизированном документе минимум терминов, максимальная прозрачность и полное отсутствие рекламы. Его главная задача – помочь человеку сравнить похожие, на первый взгляд, предложения, чтобы он мог сделать выбор и избежать рисков. Например, банки в паспорте вклада должны указывать минимальную гарантированную ставку и условия получения более высокого дохода, в том числе и по так называемым гибридным продуктам. При этом КИД не подменяет договор, а дополняет его, разъясняя простым языком в доступном формате те ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание потребителя.

До принятия решения для консультации со специалистом можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8-800-300-3000. Операторы работают круглосуточно. Если же вы уже столкнулись с мисселингом, финансовые организации нарушают ваши права, вы можете обратиться с жалобой. Самый простой способ – воспользоваться интернет-приемной на сайте мегарегулятора.